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03:08, 19 июня 2023Спорт

На Украине изменили приказ о неучастии в турнирах с российскими спортсменами

Минспорта Украины изменило приказ о запрете соревноваться с россиянами и белорусами

Министерство молодежи и спорта Украины изменило формулировку запрета на участие своих спортсменов в турнирах, в которых присутствуют атлеты из России и Белоруссии. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

Как следует из документа, запрещается «командировать официальные делегации спортсменов национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью для участия в международных соревнованиях» в случаях, если в видах соревнований по этому виду спорта принимают участие спортсмены из России или Белоруссии.

14 апреля Минспорта Украины запретило украинским атлетам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами. По положениям приказа, нарушающие это правило федерации будут лишены статуса национальных.

В ответ на это Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что украинское правительство не вправе решать, какие спортсмены могут участвовать в турнирах.

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    Марина Совина
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