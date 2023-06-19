Врач перечислила россиянам простые способы избавиться от растяжек
Дерматовенеролог Александра Филева перечислила россиянам простые способы избавиться от растяжек на теле. Комментарий публикует «Газета.Ru».
В первую очередь доктор объяснила, что упомянутые косметические дефекты возникают вследствие нарушения синтеза коллагена, который помогает сохранить коже упругость, и эластина.
По словам врача, растяжки можно удалить или сделать менее заметными с помощью механических шлифовок, пилингов, мезотерапии, которые разрушают поверхность рубцового образования. При этом медик уточнила, что косметические средства от растяжек не принесут результата.
Крема и лосьоны от растяжек — это не более чем маркетинговый ход. Как и от любого рубца или шрама, полностью избавиться от растяжек практически невозможно: участки соединительной ткани не вернутся в изначальное состояние. Поэтому домашние процедуры — косметические средства и массажи — эффекта не принесут, разве что помогут улучшить общее состояние кожи
Помимо этого, как утверждает Филева, минимизировать риск появления визуальных дефектов на коже позволит соблюдение некоторых правил. «Рекомендуется следить за питанием и достаточным уровнем витаминов, которые способствуют выработке коллагена, — А, Е и С. Также стоит уменьшить употребление сахара и употреблять достаточное количество воды, регулярно пользуясь специальными кремами или лосьонами», — рассказала специалист.
Среди прочего дерматовенеролог объяснила, что появление косметических дефектов может быть связано с гормональным дисбалансом, который возникает в пубертатном периоде, во время беременности и грудного вскармливания. В частности, упомянутые состояния приводят к изменениям объемов тела при нехватке белков, отвечающих за эластичность кожи.
«Есть заблуждение, что растяжки появляются исключительно из-за стремительного роста, например, в подростковом возрасте или набора веса и их можно предупредить, активно ухаживая за кожей в эти периоды. Но, к сожалению, профилактика тоже не дает стопроцентного эффекта», — заключила эксперт.
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