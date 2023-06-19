Врач перечислила россиянам простые способы избавиться от растяжек

Дерматовенеролог Филева: пилинги, шлифовки и мезотерапия избавят от растяжек на теле

Дерматовенеролог Александра Филева перечислила россиянам простые способы избавиться от растяжек на теле. Комментарий публикует «Газета.Ru».

В первую очередь доктор объяснила, что упомянутые косметические дефекты возникают вследствие нарушения синтеза коллагена, который помогает сохранить коже упругость, и эластина.

По словам врача, растяжки можно удалить или сделать менее заметными с помощью механических шлифовок, пилингов, мезотерапии, которые разрушают поверхность рубцового образования. При этом медик уточнила, что косметические средства от растяжек не принесут результата.

Крема и лосьоны от растяжек — это не более чем маркетинговый ход. Как и от любого рубца или шрама, полностью избавиться от растяжек практически невозможно: участки соединительной ткани не вернутся в изначальное состояние. Поэтому домашние процедуры — косметические средства и массажи — эффекта не принесут, разве что помогут улучшить общее состояние кожи Александра Филева дерматовенеролог

Помимо этого, как утверждает Филева, минимизировать риск появления визуальных дефектов на коже позволит соблюдение некоторых правил. «Рекомендуется следить за питанием и достаточным уровнем витаминов, которые способствуют выработке коллагена, — А, Е и С. Также стоит уменьшить употребление сахара и употреблять достаточное количество воды, регулярно пользуясь специальными кремами или лосьонами», — рассказала специалист.

Среди прочего дерматовенеролог объяснила, что появление косметических дефектов может быть связано с гормональным дисбалансом, который возникает в пубертатном периоде, во время беременности и грудного вскармливания. В частности, упомянутые состояния приводят к изменениям объемов тела при нехватке белков, отвечающих за эластичность кожи.

«Есть заблуждение, что растяжки появляются исключительно из-за стремительного роста, например, в подростковом возрасте или набора веса и их можно предупредить, активно ухаживая за кожей в эти периоды. Но, к сожалению, профилактика тоже не дает стопроцентного эффекта», — заключила эксперт.

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