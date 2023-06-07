Полная блогерша показала живот с растяжками и удивила подписчиков

Полная блогерша Хлоя показала жировые складки и растяжки на теле

Полная блогерша Хлоя (фамилия неизвестна) показала несовершенства тела и удивила подписчиков. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

Инфлюэнсерша с никнеймом chloebennett97_, чей блог насчитывает более 25 тысяч подписчиков, предстала перед зрителями в нескольких ракурсах, демонстрируя фигуру в разных купальниках. На кадрах видно, что у юзерши есть лишний вес в области живота, ног и груди, а также многочисленные жировые складки и растяжки на коже. «Не тратьте свою жизнь на сожаления и беспокойства о своем теле. Ваше тело — это ваш дом», — заявила она.

Подписчики оценили поступок пользовательницы сети в комментариях под постом. «Я выгляжу примерно так же и буквально ненавижу свой внешний вид. При этом я считаю, что твоя фигура замечательная», «Мне так необходимы эти слова!» — написали они.

В мае блогерша Моника Ортис назло хейтерам показала внешность после родов на камеру. Юзерша продемонстрировала оголенный живот с жировыми складками и растяжками на коже.