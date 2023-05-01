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18:09, 1 мая 2023Ценности

Блогерша назло хейтерам показала живот с растяжками после родов

Блогерша Моника Ортис показала на камеру живот после родов со складками и растяжками

Кадр: @monicaortizzzz

Блогерша Моника Ортис назло хейтерам показала внешность после родов на камеру. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 18 тысяч подписчиков.

Сначала на размещенных кадрах 25-летняя инфлюэнсерша с никнеймом monicaortizzzz предстала в брюках бежевого оттенка и белой футболке. «Хватит постоянно показывать свой живот», — иронично процитировала она комментарии хейтеров.

Затем юзерша приподняла последнюю вверх, демонстрируя оголенный живот с многочисленными жировыми складками и растяжками на коже. «Мне не стыдно! Я делаю это, чтобы напомнить всем мамам, что они тоже выглядят нормально!» — заявила она в ролике.

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Подписчики оценили внешний вид и фигуру женщины в комментариях под постом. «Вы очень красивая!», «Вы молодец», «Ты прекрасна», «Замечательная мама! Я выгляжу примерно так же», — написали они.

В феврале певица Ханна показала фигуру через 11 дней после родов и раскрыла свой вес. Женщина предстала на размещенных кадрах в белом бюстгальтере и спортивных штанах, которые приспустила, обнажая живот. В то же время исполнительница рассказала, что за день до родов весила почти 68 килограммов, набрав за время беременности 11 килограммов.

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Екатерина Ештокина
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