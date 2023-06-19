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16:20, 19 июня 2023Из жизни

Мужчина нашел в поле древнее кольцо и получил миллионы рублей

The Sun: в Великобритании мужчина нашел древнее золотое кольцо и продал его на аукционе

Фото: UM3N / Unsplash

В Великобритании мужчина нашел в поле золотое кольцо, оказавшееся древним артефактом, и продал его на аукционе за 23 тысячи фунтов стерлингов (около 2,5 миллиона рублей). Об этом сообщает The Sun.

Альберт Тейлор, который увлекается поиском предметов с металлоискателем, нашел золотое кольцо во время прогулки в местности недалеко от городка Роксвелл в графстве Эссекс. Кольцо весом восемь граммов было украшено изображением хищной птицы с расправленными крыльями, над которой была выгравирована надпись al for ye best (все к лучшему — прим. «Ленты.ру»).

Тейлор сообщил о находке местным властям и пытался предложить драгоценность Британскому музею, но там ею не заинтересовались. Тогда Тейлор выставил кольцо на аукционе в Лондоне, где оно было продано за 18 тысяч фунтов стерлингов (1,9 миллиона рублей). С учетом гонорара аукционистов, итоговая сумма, которую получил Тейлор, составила 23,4 тысячи фунтов стерлингов, или почти 2,5 миллиона рублей.

Представитель аукционного дома Бретт Хаммонд объяснил, что кольцо представляет большой интерес для коллекционеров, поскольку могло принадлежать судье Уильяму Скрину, жившему в Англии в XIV веке. «Очевидно, что оно принадлежало человеку, обладавшему богатством и статусом, учитывая качество изготовления и количество использованного золота», — отметил Хаммонд. Он добавил, что эту теорию подтверждает стиль оформления кольца, а также место, где его нашли: когда-то там стояло поместье Скрина.

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    Екатерина Улитина
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