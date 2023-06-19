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05:01, 19 июня 2023Забота о себе

Психолог назвала способы завести разговор с партнером о ролевых играх в постели

Психолог Корнеева посоветовала использовать флирт при подготовке партнера к ролевым играм

Фото: Unsplash

Психолог онлайн-платформы «Грань.рф» Анастасия Корнеева призвала использовать флирт и словесное заигрывание при подготовке партнера к ролевым играм. В беседе с «Лентой.ру» она назвала и другие способы рассказать партнеру о желании попробовать что-то новое в постели.

Порой даже с партнером трудно поделиться своими сокровенными желаниями и фантазиями, констатирует психолог. По ее словам, многие люди испытывают стыд, страх, смущение из-за того, что хотят испробовать что-то новое. Однако реализовывать потребности в интимной жизни необходимо, уверена Корнеева.

По ее словам, самый простой метод завести разговор о ролевых играх — начать обсуждать вопрос «в теории». Можно поговорить о самом явлении ролевых игр, например, во время просмотра кино, где затрагивается эта тема. «Пока вы слушаете истории других людей, можете поинтересоваться у партнера, как он относится к этому», — посоветовала психолог.

Можно начать включать в сексуальную жизнь мини-элементы игр и наблюдать за реакцией любимого человека. Допустим, не сразу предстать перед партнером в полноценном костюме, а надеть элемент: особенное белье, или обувь. Тестируйте микроэлементы того образа, в который хотели бы перевоплотиться в постели

Анастасия Корнеевапсихолог
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Другой хорошей тактикой подготовить партнера или партнершу к ролевым играм станет словесное заигрывание, считает Корнеева. Инициируя секс, можно подойти к партнеру и игриво спросить: «Молодой человек, мой муж придет только через час, может быть вы могли бы меня развлечь в это время?» или «Девушка, можно с вами познакомиться? Увидел вас и сразу влюбился!». Психолог уверяет, что в юмористической форме можно проверить, насколько партнер воспринимает подобные «вбросы», подыгрывает ли, входит ли в ступор или возбуждается.

Можно набраться смелости и сказать о своих фантазиях прямо. Легче всего решиться на откровенность, когда вы сразу после секса лежите рядом. Начать с того, что вам неловко говорить об этом, попросить у партнера понимания. А после озвучить свои желания. Так вы увеличите шансы быть понятым и получить адекватную реакцию в ответ

Анастасия Корнеевапсихолог

В разговоре о ролевых играх нужно спросить партнера о его нереализованных сексуальных фантазиях, говорит собеседница «Ленты.ру». Часто случается, что оба в паре имеют свои тайные желания (часто они совпадают), но боятся рассказать о них.

«Откровенные разговоры делают союз двух людей крепче. И этой возможностью нужно пользоваться. Преодолев стыд, вы становитесь ближе и получаете оба большую удовлетворенность в сексе», — подвела итог психолог.

Ранее Анастасия Корнеева назвала признаки сексуального эгоиста. Она отметила, что такие люди не заботятся о чувствах партнера.

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    Вера Владзиевская
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