Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Андрей Рублёв
Завтра
11:00 (Мск)
У Ибин
Галле
Марта Костюк
Завтра
13:00 (Мск)
Анастасия Потапова
Бирмингем
Даниил Медведев
Сегодня
18:30 (Мск)
Маркос Гирон
Галле
Украина
Сегодня
19:00 (Мск)
Мальта
ЧЕ-2024 - квалификация|Группа C. 4-й тур
Англия
Сегодня
21:45 (Мск)
Северная Македония
ЧЕ-2024 - квалификация|Группа C. 4-й тур
Франция
Сегодня
21:45 (Мск)
Греция
ЧЕ-2024 - квалификация|Группа B. 4-й тур
12:28, 19 июня 2023Спорт

Американцы запретили «Роме» вести переговоры с российским футболистом

«Чемпионат»: американские владельцы запретили «Роме» вести переговоры с «Краснодаром»

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Американские владельцы итальянской «Ромы» запретили руководству команды вести переговоры с вратарем «Краснодара» Матвеем Сафоновым. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, руководство клуба высоко оценило игру российского футболиста и задумалось о трансфере Сафонова. Отмечается, что американский миллиардер Дэн Фридкин, владеющий командой, наложил запрет на сделку из-за политической ситуации.

17 апреля Саофонов занял второе место среди самых дорогих российских футболистов. Портал Transfermarkt оценил его стоимость в 15 миллионов евро.

24-летний Сафонов является воспитанником «Краснодара». Он провел в составе команды 36 матчей в сезоне-2022/2023, пропустив 52 гола и 11 раз сыграв на ноль. Контракт вратаря рассчитан до июня 2026 года.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости
    В Кремле отреагировали на сведения о подготовке Польшей переворота в Белоруссии
    Рособрнадзор назвал условие отмены ЕГЭ
    Назван покупатель оставшихся активов обанкротившейся Virgin Orbit
    Российский стилист назвал самую удобную мужскую обувь на лето
    Голый мужчина у ТЦ в Подмосковье попал на видео
    Китайские производители дронов задумались о сборке беспилотников в России
    В лицо певицы Биби Рексы швырнули телефон во время концерта
    Блогерша Lerchek раскрыла эмоции от обыска
    Песков заявил о намерении Путина продолжать диалог с военкорами
    В Удмуртии задержали пять поездов из-за возможного поджога на железной дороге
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.