Американцы запретили «Роме» вести переговоры с российским футболистом

«Чемпионат»: американские владельцы запретили «Роме» вести переговоры с «Краснодаром»

Американские владельцы итальянской «Ромы» запретили руководству команды вести переговоры с вратарем «Краснодара» Матвеем Сафоновым. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, руководство клуба высоко оценило игру российского футболиста и задумалось о трансфере Сафонова. Отмечается, что американский миллиардер Дэн Фридкин, владеющий командой, наложил запрет на сделку из-за политической ситуации.

17 апреля Саофонов занял второе место среди самых дорогих российских футболистов. Портал Transfermarkt оценил его стоимость в 15 миллионов евро.

24-летний Сафонов является воспитанником «Краснодара». Он провел в составе команды 36 матчей в сезоне-2022/2023, пропустив 52 гола и 11 раз сыграв на ноль. Контракт вратаря рассчитан до июня 2026 года.