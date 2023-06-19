SpaceX вывела на орбиту спутник SATRIA-1

Antara: SpaceX вывела на околоземную орбиту первый интернет-спутник Индонезии SATRIA-1

Компания SpaceX вывела на орбиту Земли первый интернет-спутник Индонезии SATRIA-1, который обеспечит жителей отдаленных регионов республики доступом в интернет. Об этом сообщило агентство Antara.

Отмечается, что ракета-носитель Falcon 9 стартовала с пускового комплекса SLC-40 на мысе Канаверал во Флориде в 18:21 в воскресенье по местному времени (01:21 в понедельник по московскому времени).

После вывода на орбиту и активации аппарат начнет обслуживать более 50 тысяч общественных учреждений на наиболее удаленных и бедных юго-восточных островах Индонезии. По словам министра коммуникационных и информационных технологий республики Мохаммада Махфуда, спутник обеспечит доступ к интернету жителям тех регионов, куда невозможно провести оптическое волокно.

Спутник, обладающий пропускной способностью в 150 гигабайт в секунду, обеспечит скорость интернета до четырех мегабит в секунду.

В мае издание ArsTechnica писало, что американская компания SpaceX провела 200 подряд безаварийных пусков ракеты Falcon 9. Некоторое время назад рекорд по числу произведенных подряд безаварийных пусков принадлежал советской ракете «Союз-У», которая с 1983 по 1986 год совершила 100 успешных стартов.