Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:24, 19 июня 2023Наука и техника

SpaceX вывела на орбиту спутник SATRIA-1

Antara: SpaceX вывела на околоземную орбиту первый интернет-спутник Индонезии SATRIA-1

Фото: Joe Skipper / Reuters

Компания SpaceX вывела на орбиту Земли первый интернет-спутник Индонезии SATRIA-1, который обеспечит жителей отдаленных регионов республики доступом в интернет. Об этом сообщило агентство Antara.

Отмечается, что ракета-носитель Falcon 9 стартовала с пускового комплекса SLC-40 на мысе Канаверал во Флориде в 18:21 в воскресенье по местному времени (01:21 в понедельник по московскому времени).

После вывода на орбиту и активации аппарат начнет обслуживать более 50 тысяч общественных учреждений на наиболее удаленных и бедных юго-восточных островах Индонезии. По словам министра коммуникационных и информационных технологий республики Мохаммада Махфуда, спутник обеспечит доступ к интернету жителям тех регионов, куда невозможно провести оптическое волокно.

Материалы по теме:
Новые тяжелые ракеты, миссия к Юпитеру и корабли Илона Маска: что ждет мировую космонавтику в 2023 году?
Новые тяжелые ракеты, миссия к Юпитеру и корабли Илона Маска:что ждет мировую космонавтику в 2023 году?
12 января 2023
Между Россией, США и Китаем началась новая лунная гонка. Кто первым покорит спутник Земли?
Между Россией, США и Китаем началась новая лунная гонка.Кто первым покорит спутник Земли?
3 мая 2023

Спутник, обладающий пропускной способностью в 150 гигабайт в секунду, обеспечит скорость интернета до четырех мегабит в секунду.

В мае издание ArsTechnica писало, что американская компания SpaceX провела 200 подряд безаварийных пусков ракеты Falcon 9. Некоторое время назад рекорд по числу произведенных подряд безаварийных пусков принадлежал советской ракете «Союз-У», которая с 1983 по 1986 год совершила 100 успешных стартов.

Что думаешь? Оцени!
    Даниил Иринин
    Обсудить
    Последние новости
    Президент Германии попросил Китай повлиять на Россию ради мира на Украине
    МИД России подтвердил продолжение диалога с Ватиканом по Украине
    Стало известно о судьбе пропавших в Карачаево-Черкесии туристов из Москвы
    Заявление НАТО о дефиците вооружения поставили под сомнение
    Российский генерал впервые сдал экзамен на краповый берет
    В НАТО признали опустошение военных складов из-за Украины
    Опубликовано видео с предполагаемой атакой БПЛА на российский регион
    Индианка протанцевала 127 часов подряд и побила рекорд
    Российский фотограф сняла бывшего «ангела» Victoria’s Secret для Vogue
    Блинкен предупредил о глобальных последствиях тайваньского кризиса для экономики
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.