В «Спартаке» отреагировали на тюремный срок иностранного футболиста команды

В «Спартаке» заявили, что футболист Промес обжалует приговор по делу о нападении на брата

Пресс-служба московского «Спартака» отреагировала на приговор иностранному нападающему команды Квинси Промесу по делу о нападении на двоюродного брата. Об этом сообщает Sport24.

Представители красно-белых заявили, что решение суда еще не вступило в силу, и обратили внимание на то, что у футболиста есть время на обжалование приговора. «Полагаем, что сторона Промеса воспользуется этим правом», — подчеркнули они.

19 июня суд Амстердама заочно приговорил Промеса к 1,5 года тюремного заключения. Игрока признали виновным в причастности к вооруженному нападению и нанесению ножевых ран двоюродному брату. В настоящее время футболист находится в Москве.

Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года. До этого он выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год, став с командой чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.