Политолог Леви: конфликт на Украине завершится, когда мир станет выгоднее

Украинский конфликт сможет завершиться, когда мир станет более экономически выгодным, чем война. В частности, речь идет об американских элитах, которые должны предпочесть заработок на восстановлении страны доходу от поставок вооружений. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Дмитрий Леви.

«Не думаю, что возможно какое-то единичное событие, после которого Запад пересмотрит свою позицию по Украине и начнет агитировать к миру. Может, конечно, быть какой-то "черный лебедь" — событие, связанное с потрясением для экономики, например, стихийное бедствие, — допустил политолог. — Но ключевым в разрешении конфликта станет то, как события будут оценивать непосредственно США».

Изменение оценки, по словам Леви, может произойти в том случае, если заработок на восстановлении Украины на новом витке мирового развития станет для элит более выгодным, чем доходы от вооружения ВСУ.

Когда возникнет сугубо прагматичный интерес в восстановлении торговли, инвестициях в развитие Украины, тогда мы получим решение в сторону мира Дмитрий Леви политолог

Политолог убежден в необходимости формирования нового курса, подталкивающего к заработку на мире, а не на войне.

«Элиты должны захотеть снова начать торговать с Россией и Украиной, развивать отношения, зарабатывать на зерне и углеводородах. Когда придет это понимание, тогда мы снова сможем говорить о том, что мир выгоднее войны», — заключил Леви.

Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что в Москве не питают иллюзий относительно прекращения Западом поставок вооружения Украине. Он также подчеркнул, что Запад видит все проявления и инциденты, связанные с ксенофобией и нацизмом на Украине, но предпочитает закрывать глаза на них ради создания очага напряженности на российских границах.