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18:42, 19 июня 2023Интернет и СМИ

Экс-ведущая «Давай поженимся!» рассказала о попадании на проект

Василиса Володина заявила, что предложила в «Давай поженимся!» сводить людей по гороскопу

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Экс-ведущая телешоу «Давай поженимся!» на Первом канале, астролог Василиса Володина раскрыла подробности того, как она попала в проект. В интервью для передачи «Вкусно с Ляйсан» на канале «Пятница!» она рассказала, что телеканал позвал ее стать одной из ведущих программы после того, как она предложила продюсерам идею сводить людей по гороскопу.

«Это была моя идея — людей женить по гороскопу», — заявила астролог в разговоре с ведущей передачи Ляйсан Утяшевой. По ее словам, в 2007 году она поделилась идеей с продюсерами «Давай поженимся!», а через год ее пригласили стать одной из ведущих телешоу.

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Ранее гендиректор Первого канала Константин Эрнст сообщил о возвращении в эфир шоу «Давай поженимся!». По его словам, съемки программы запланированы на 19 июня. «Где-то в конце месяца она вернется в эфир по многочисленным просьбам российских телезрителей», — заявил Эрнст. «Давай поженимся!» и некоторые другие развлекательные передачи убрали из сетки вещания Первого канала в феврале 2022 года.

Василиса Володина выступала в качестве астролога в программе «Давай поженимся!» с 2008 по 2020 год. Астролог признавалась, что покинула проект из-за невозможности вести программу удаленно во время пандемии коронавируса. По словам Володиной, тогда она попросила руководство программы позволить ей работать из дома в течение двух недель из-за страха за свое здоровье, однако ей отказали в такой возможности.

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    Олег Давыдов
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