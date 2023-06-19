Доставку экстренно севшего в Якутии Ми-8 с помощью Ми-26 сняли на видео

Доставку экстренно севшего в Якутии вертолета Ми-8 с помощью Ми-26 сняли на видео

Доставку экстренно севшего в Якутии вертолета Ми-8, который перевозил вахтовых рабочих, доставили в Якутск с помощью вертолета Ми-26. Видео процесса опубликовано в Telegram-канале РИА Новости.

О доставке воздушного судна агентству сообщили в компании «Алрос», которой принадлежит вертолет.

Вертолет Ми-8, выполнявший заказной рейс по маршруту Якутск-Соболох по перевозке вахтовых рабочих, совершил вынужденную посадку в Якутии 17 июня. На борту находились 4 члена экипажа и 21 пассажир. Никто из них не пострадал. Инцидент произошел в 90 километрах от Якутска.