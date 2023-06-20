Следователи попросили продлить срок домашнего ареста Блиновской

Следствие попросило суд Москвы продлить до 26 июля срок домашнего ареста Блиновской

Следствие попросило Пресненский суд Москвы продлить до 26 июля срок домашнего ареста блогерше и автору «Марафона желаний» Елене Блиновской в рамках уголовного дела о неуплате ею и ее супругом 918 миллионов рублей налогов. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе суда уточнили, что заседание назначено на среду, 21 июня.

26 мая сообщалось, что следствие наложило арест на 136 счетов Блиновской и ее мужа по уголовному делу о неуплате около миллиарда рублей налогов. В различных банках Москвы хранились сотни миллионов рублей в различной валюте.

Блиновскую задержали 27 апреля в Смоленской области при попытке пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. На следующий день блогершу поместили под домашний арест. Ей запретили пользоваться средствами связи и интернетом.