Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
02:03, 20 июня 2023Силовые структуры

Следователи попросили продлить срок домашнего ареста Блиновской

Следствие попросило суд Москвы продлить до 26 июля срок домашнего ареста Блиновской
Елена Блиновская

Елена Блиновская. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Следствие попросило Пресненский суд Москвы продлить до 26 июля срок домашнего ареста блогерше и автору «Марафона желаний» Елене Блиновской в рамках уголовного дела о неуплате ею и ее супругом 918 миллионов рублей налогов. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе суда уточнили, что заседание назначено на среду, 21 июня.

26 мая сообщалось, что следствие наложило арест на 136 счетов Блиновской и ее мужа по уголовному делу о неуплате около миллиарда рублей налогов. В различных банках Москвы хранились сотни миллионов рублей в различной валюте.

Блиновскую задержали 27 апреля в Смоленской области при попытке пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. На следующий день блогершу поместили под домашний арест. Ей запретили пользоваться средствами связи и интернетом.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    В ЕП назвали сроки принятия 11-го пакета антироссийских санкций
    В Британии назвали предполагаемую причину пропажи батискафа у «Титаника»
    Россиян предупредили об угрозе вспышки холеры
    Россиянам рассказали о льготах на платную парковку
    Следователи попросили продлить срок домашнего ареста Блиновской
    Учительницу математики посадили на пять лет за секс с 13-летней девочкой
    В России предложили разрешить использовать маткапитал в качестве вклада
    На борту пропавшего у «Титаника» батискафа находился британский миллиардер
    Пять стран Европы совместно закупят комплексы ПВО Mistral
    Турист из российского региона пропал в Сочи во время купания в море
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.