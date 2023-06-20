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15:00, 20 июня 2023Экономика

Китай резко снизил закупки российской нефти

Reuters: поставки российской нефти в Китай в июне сократились более чем в два раза

Фото: China Daily / Reuters

В период с 1 по 19 июня поставки российской нефти в Китай, который является одним из ключевых направлений нефтяного экспорта для Москвы, резко снизились. Об этом со ссылкой на статистику Refinitiv Eikon и информацию от трейдеров сообщает Reuters.

В мае за аналогичный период поставки составляли 0,67 миллиона тонн, в текущем месяце — 0,26 миллиона, то есть речь идет о сокращении объема закупок более чем в два раза. С рейдовых перевалок Китай получил 300 тысяч тонн российской нефти, что на 120 тысяч меньше, чем с 1 по 19 мая.

Один из нефтетрейдеров указал, что причиной падения спроса стали скидки на иранскую нефть, поэтому независимые китайские нефтеперерабатывающие заводы, так называемые самовары, переключились на них. Впрочем, он не исключил, что в июле на российскую нефть вновь может возникнуть спрос.

Проблемы с поставками нефти в Китай могут быть основной причиной снижения курса рубля, которое наблюдается в последние недели. Российская валюта на фоне ограничений Центробанка практически полностью зависит от экспортных доходов нефтяных компаний, и как только они снижаются, так доллар, евро и юань обновляют курсовые максимумы.

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19 июня после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай не намерен бросать вызов Вашингтону, а соперничество между двумя странами мешает решать вызовы, с которыми сталкивается весь мир. Он подчеркнул, что стороны достигли договоренности по некоторым вопросам, оценив итоги визита словами «очень хорошо».

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    Платон Щукин
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