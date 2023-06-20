Британский парламент поддержал обвинения против Бориса Джонсона

Британский парламент одобрил доклад, осуждающий Джонсона за ложь о ковид-вечеринках

Британский парламент одобрил доклад дисциплинарного комитета, осуждающий бывшего премьер-министра страны Бориса Джонсона за ложь о вечеринках во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает Sky News.

Выводы членов комитета, обвинивших политика, поддержали 354 парламентария, против высказались лишь 7.

В качестве дисциплинарного взыскания экс-премьер будет лишен права посещать здание парламента без согласований на правах бывшего депутата.

9 июня стало известно, что Джонсон сложил депутатские полномочия на фоне расследования его участия в вечеринках во время пандемии. В заявлении бывший премьер отметил, что он получил выводы из отчета расследования о том, ввел ли он в заблуждение депутатов в отношении ковид-вечеринок.

В марте Джонсон на слушаниях в комитете по привилегиям Палаты общин британского парламента объяснил, что вечеринки во время пандемии устраивались в связи с рабочей необходимостью.