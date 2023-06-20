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07:41, 20 июня 2023Мир

Британский парламент поддержал обвинения против Бориса Джонсона

Британский парламент одобрил доклад, осуждающий Джонсона за ложь о ковид-вечеринках

Фото: Martyn Wheatley / Globallookpress

Британский парламент одобрил доклад дисциплинарного комитета, осуждающий бывшего премьер-министра страны Бориса Джонсона за ложь о вечеринках во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает Sky News.

Выводы членов комитета, обвинивших политика, поддержали 354 парламентария, против высказались лишь 7.

В качестве дисциплинарного взыскания экс-премьер будет лишен права посещать здание парламента без согласований на правах бывшего депутата.

9 июня стало известно, что Джонсон сложил депутатские полномочия на фоне расследования его участия в вечеринках во время пандемии. В заявлении бывший премьер отметил, что он получил выводы из отчета расследования о том, ввел ли он в заблуждение депутатов в отношении ковид-вечеринок.

В марте Джонсон на слушаниях в комитете по привилегиям Палаты общин британского парламента объяснил, что вечеринки во время пандемии устраивались в связи с рабочей необходимостью.

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    Марина Совина
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