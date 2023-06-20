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12:47, 20 июня 2023Ценности

Иностранец пытался ввезти в Россию более 80 бриллиантов и изумрудов и попался

Летевший из Дубая мужчина пытался ввезти в Россию более 80 бриллиантов и изумрудов

Фото: Telegram-канал SHOT

Иностранец, летевший из Дубая в Москву, пытался ввезти в Россию более 80 крупных бриллиантов и изумрудов и попался. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Известно, что мужчину, имя и фамилия которого неизвестны, в «зеленом» коридоре аэропорта Внуково остановили таможенники. Затем сотрудники просканировали чемодан пассажира и нашли 35 полупрозрачных камней зеленого оттенка в пакетах.

Помимо этого, после досмотра в карманах рубашки иностранца обнаружили еще 47 бриллиантов весом от 0,5 до шести карат, а также семь пакетиков с более мелкими камнями.

Сообщается, что драгоценности изъяли и отправили на экспертизу.

Ранее в июне самый дорогой рубин в мире ушел с молотка за миллионы долларов. Рубин под названием Estrela de Fura продали за рекордные 34,8 миллиона долларов, что сделало его самым дорогим драгоценным камнем, проданным на этом аукционе.

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    Екатерина Ештокина
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