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12:13, 20 июня 2023Спорт

Стало известно об отказе Костомарова работать с психологами

«112»: олимпийский чемпион Роман Костомаров отказался от работы с психологом

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров отказался от работы с психологом. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По информации источника, ранее весной у фигуриста было несколько сеансов психотерапии. Врачи подчеркивают важность психологического восстановления, однако Костомаров не хочет продолжать работу со специалистами.

Также сообщается, что спортсмену, находящемуся в отдельной палате, регулярно приносят протезы для пробной примерки. Отмечается, что Костомарову тяжело в них находиться из-за слабых мышц и заживления тканей после операций.

5 июня сообщалось, что Костомаров останется в больнице до конца лета. Также стало известно, что протезирование Костомарову планируется провести в России с привлечением иностранных специалистов.

Костомаров попал в больницу 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. По информации «Московского комсомольца», врачам пришлось ампутировать фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.

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