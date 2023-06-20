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12:10, 20 июня 2023Спорт

Мбаппе оценил шансы стать обладателем «Золотого мяча»

Мбаппе заявил, что соответствует критериям для получения «Золотого мяча» в 2023 году

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе оценил шансы стать обладателем «Золотого мяча» в 2023 году. Его слова приводит L'Equipe с ссылкой на TF1.

«Какие новые критерии? Показывать яркий футбол и играть важную роль на поле? Думаю, я им соответствую», — заявил спортсмен и отметил, что настроен оптимистично. Мбаппе добавил, что ему трудно говорить об индивидуальной награде, потому что в таком случае приходится выставлять себя напоказ, что не очень нравится широкой публике.

Номинанты на получение «Золотого мяча» в 2023 году будут объявлены 6 сентября. Церемония награждения состоится 30 октября. Действующим обладателем трофея является экс-форвард «Реала», а ныне игрок «Аль-Иттихада» Карим Бензема.

В сезоне-2022/2023 Мбаппе выиграл чемпионат Франции с ПСЖ. Форвард стал лучшим бомбардиром турнира, а также был признан лучшим игроком Лиги 1. Всего игрок провел в сезоне 43 матча, отметившись 41 забитым мячом и десятью результативными передачами.

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