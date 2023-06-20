Минобороны РФ: российские военные взяли в плен бойцов 65-й механизированной бригады ВСУ

Российские военные взяли в плен бойцов 65-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 20 июня, сообщают «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.

Украинские военные предприняли попытку наступления на позиции российских войск на ореховском направлении. Их пленили военнослужащие 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) и батальона «Восток-Ахмат».

Как сообщили в Минобороны РФ, украинское командование обмануло своих бойцов дважды и с подкреплением и численностью российских войск на этом участке, иначе желающих пойти на штурм оборонительных рубежей не нашлось бы.

Ранее «Военкоры Русской весны» сообщили, что в ходе боев на Времевском выступе — восточной части Запорожского фронта — приморские морпехи взяли в плен 35 украинских военных.