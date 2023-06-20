В Сирии заявили о полной правоте Путина на Украине

Посол Сирии в России Джаафари заявил о полной правоте Путина на Украине

Сирия полностью поддерживает Россию и ее специальную военную операцию на Украине. О полной правоте России заявил сирийский посол Башар Джаафари, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат также осудил «агрессивную роль» в конфликте западных стран, которые, по его словам, заинтересованы в продлении боевых действий и окружении России инфраструктурой НАТО.

«Действия России на Украине законны и необходимы, и президент [России Владимир] Путин абсолютно прав, когда говорит об этом», — заявил Джаафари на сессии дискуссионного клуба «Валдай».

С начала конфликта на Украине Сирия неоднократно высказывала поддержку России и голосовала против резолюций Генассамблеи ООН с осуждением Москвы. Ранее президент страны Башар Асад также обвинил коллективный Запад в том, что он начал третью мировую войну, которую ведет руками президента Украины Владимира Зеленского и террористов в Сирии. Кроме того, арабская республика одна из немногих согласилась признать результаты референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях.