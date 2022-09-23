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Сирия заявила о готовности признать результаты референдумов

Глава МИД Сирии Микдад заявил о готовности страны признать результаты референдумов

Фото: РИА Новости

Глава МИД Сирии Фейсал Микдад заявил о готовности признать результаты референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. Об этом он рассказал корреспонденту «Ленты.ру» на полях Генассамблеи (ГА) ООН.

«Мы уважали волю российского народа, волю Донецка и волю Луганска, и мы, конечно, будем уважать результаты того, что произойдет в будущем», — сказал министр.

Отвечая на вопрос, боится ли он санкций со стороны США, он заявил: «Нет, мы не боимся, потому что санкции введены против Сирии, РФ, Китая — очень большой список стран. Санкции бесчеловечны, незаконны и аморальны».

Утром 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях начались референдумы по вопросу присоединения к России в качестве субъектов. Голосование продлится до 27 сентября.

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Марина Совина
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