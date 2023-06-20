В ООН отреагировали на заявление России об отсутствии шансов у зерновой сделки

В ООН заявили, что продолжают работать с Россией и Украиной по продлению зерновой сделки

В ООН отреагировали на заявление МИД России об отсутствии перспектив у зерновой сделки. Заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак заверил, что работа с Москвой и Киевом по вопросу продления инициативы продолжается. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы продолжаем работать со сторонами, включая Российскую Федерацию и Украину, для обеспечения того, что мы можем продолжить функционирование черноморской зерновой инициативы и меморандума о понимании об [экспорте] российского продовольствия и удобрений», — отметил он.

20 июня замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Вершинин назвал предполагаемый день завершения зерновой сделки. «Мы ведем дело к тому, чтобы 18 июля было временем завершения тех договоренностей, которые не выполняются», — сообщил он.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии шансов у зерновой сделки. По его словам, часть инициативы, касающаяся России, так и не была выполнена.