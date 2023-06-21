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07:31, 21 июня 2023Мир

Адмирал оценил оставшийся кислород на пропавшем в Атлантике батискафе

Адмирал Валуев: оставшийся на пропавшем батискафе кислород можно растянуть до 150 часов

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Экипаж пропавшего с радаров батискафа «Титан» у места гибели «Титаника» может продержаться до 150 часов вместо 96 при условии, если будет экономить кислород, допустил командующий Балтийским флотом в 2001-2006 годах адмирал Владимир Валуев. Об этом пишет РИА Новости.

По словам эксперта, в батискафе есть запас воздуха на четверо суток, но его можно растянуть. «Где 96 часов, как говорится, объявляется режим экономии, тогда можно и 150 часов продержаться. Ситуация сложная, как повезет», — оценил он значения кислорода.

Ранее представитель Береговой охраны США Джейми Фредерик рассказал, что кислорода на пропавшем в Атлантическом океане туристическом батискафе осталось на 40 часов. Спасатели слышали акустическую обратную связь во время поисков.

Об исчезновении батискафа с пятью туристами на борту стало известно 19 июня. Позже информацию подтвердила компания OceanGate Expeditions, организующая экскурсии к «Титанику».

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    Марина Совина
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