Разработчик рассказал об улучшении подлодок «Борей»

Глава ЦКБ МТ Вильнит: каждая новая атомная подлодка проекта 955А совершеннее предыдущей

Каждая последующая атомная подводная лодка (АПЛ) в серии проекта 955А «Борей-А» улучшается по сравнению с предыдущей, в частности, за счет новой радиоэлектроники. Об этом сообщил генеральный директор Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин» Игорь Вильнит в интервью РИА Новости.

«Прежде всего отмечу, что мы постоянно вносим улучшения при строительстве серийных заказов. Во-первых, по результатам испытаний головного корабля совместно с заказчиком и "Севмашем", заводом-строителем, мы определили, что можно оптимизировать на серийных подводных лодках. Во-вторых, появляется новое оборудование, прежде всего радиоэлектронное, которое нужно установить на очередной корабль, чтобы тот отвечал самым современным требованиям», — рассказал глава ЦКБ МТ.

Подлодки проекта 955 «Борей» и модернизированного 955А «Борей-А» относятся к четвертому поколению атомных подводных ракетоносцев. «Бореи» несут по 16 баллистических ракет «Булава».

Ранее гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что до конца 2023 года «Севмаш» передаст флоту АПЛ «Император Александр III» проекта 955А и «Красноярск» проекта 885М.

В мае ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что АПЛ «Генералиссимус Суворов» проекта 955А может в августе совершить переход с Северного флота на Тихоокеанский флот.