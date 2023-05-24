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11:38, 24 мая 2023Наука и техника

Российский «Генералиссимус Суворов» совершит переход на ТОФ

ТАСС: АПЛ «Генералиссимус Суворов» может совершить переход на ТОФ в августе

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Российская атомная подводная лодка (АПЛ) «Генералиссимус Суворов» может в августе совершить переход с Северного флота на Тихоокеанский флот (ТОФ). Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

«Переход будет совершен на место постоянного базирования субмарины. Переход будет выполняться по Северному морскому пути, в том числе в подводном положении», — сказал собеседник.

В марте ТАСС опубликовал видео подготовки к погрузке ракеты «Булава» в атомную подлодку стратегического назначения «Генералиссимус Суворов».

В январе агентство со ссылкой на близкий к Минобороны источник сообщило, что российский ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» покинул Северодвинск.

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Иван Потапов
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