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16:01, 21 июня 2023Бывший СССР

Глава ГУР Украины рассказал о покушениях на него

The Economist: на главу ГУР Украины Буданова совершено не менее десяти покушений

Фото: Ukrainian Ministry of Defence / Reuters

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов пережил не менее десяти покушений. Об этом со ссылкой на одного из его помощников пишет The Economist.

Журналисты издания назвали Буданова одним из «главных раздражителей для Кремля».

Один из офицеров разведки рассказал журналистам, что в марте 2022 года после удара по зданию ГУР Буданов просто «отряхнулся, надел кепку и вышел на улицу, чтобы осмотреть повреждения». Он смог успокоить своих подчиненных.

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15 июня в России сообщили о тяжелом ранении Буданова. Но позже он появился в прямом эфире украинского телевидения и прокомментировал слухи о своем состоянии.

Во время встречи с журналистами The Economist Буданов рассказал о двух ракетных ударах по зданию ГУР.

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    Александр Слабиев
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