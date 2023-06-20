Глава ГУР Украины вышел в эфир и прокомментировал слухи о своей смерти

Глава ГУР Украины Буданов вышел в эфир и прокомментировал слухи о своей смерти

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал слухи о своей смерти. Об этом он высказался, выйдя в прямой эфир украинского телевидения впервые после появления информации о своем тяжелом ранении.

Сообщив, что с ним все в порядке, он подчеркнул, что «воспринимает с усмешкой» распространившиеся слухи о его смерти. «Фейки на то и есть фейки. (...) Мы все же понимали, что со мной все нормально», — заявил глава ГУР.

15 июня сообщалось, что 29 мая Буданов был ранен в результате российского ракетного удара по Киеву. Позднее экс-депутат Верховной Рады Илья Кива со ссылкой на посольство Украины в ФРГ сообщил о возможной смерти главы ГУР.

19 июня в беседе с журналистами Буданов опроверг информацию о своей гибели, причислив себя к создаваемому в республике «специальному отряду бессмертных командующих».