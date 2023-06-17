Стало известно о возможной смерти главы ГУР Украины Буданова

Экс-депутат Рады Кива сообщил о возможной смерти главы ГУР Украины Буданова

Экс-депутат Верховной Рады Илья Кива в своем Telegram-канале сообщил о возможной смерти главы Государственного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова.

По его словам, Буданов скончался, не приходя в сознание, информация поступила из посольства Украины в Германии.

Кива отметил, что в Киеве теперь думают, как выйти из сложившейся ситуации, поскольку накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что проводил совещание с начальником ГУР.

«Но точно будут скрывать этот факт столько, сколько будет возможно», — резюмировал Кива.

15 июня сообщалось, что Буданов был ранен в результате российского ракетного удара по Киеву 29 мая 2023 года. Сейчас глава ГУР Украины находится в тяжелом состоянии, рассказал представитель российской разведки, имеющий источники в разведке Украины.

Позднее представитель ГУР Андрей Юсов рассказал украинским СМИ, что с Будановым все в порядке. «Отличные дела, прекрасное здоровье, хороший аппетит», — сказал он.