Зеленский заявил о рабочей встрече с главой разведки Будановым

Зеленский заявил, что глава ГУР Украины Буданов поучаствовал в заседании военного кабинета

Глава украинской военной разведки (ГУР) Кирилл Буданов в пятницу присутствовал на заседании военного кабинета. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Состоялось еще одно событие, о котором пока не сообщалось. Это военный кабинет. Наши командующие: генералы Сырский, Тарнавский, Залужный, Шаптала... И был Буданов», — сказал он.

15 мая сообщалось, что Буданов был ранен в результате российского ракетного удара по Киеву 29 мая 2023 года. Сейчас глава ГУР Украины находится в тяжелом состоянии, рассказал представитель российской разведки, имеющего источники в разведке Украины.