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21:38, 19 июня 2023Бывший СССР

Глава ГУР Украины опроверг сообщения о своей гибели

Глава ГУР Украины Буданов опроверг сообщения о своей гибели
Кирилл Буданов

Кирилл Буданов. Фото: Ukrainian Ministry of Deffence / Reuters

Глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов в беседе с Kyiv Post опроверг сообщения о своей гибели. Его слова передает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

По его словам, в стране создается «специальный отряд бессмертных командующих», в который, помимо него, входят главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, лидер «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) Степан Бандера, глава Директории (правительства) Украинской народной республики Симон Петлюра.

«Отряд бессмертных будет ночью приходить во сны к российским обывателям, которые стремились захватить Украину, и их кошмарить», — сказал он.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Илья Кива сообщил о возможной смерти Буданова. По его словам, глава ГУР скончался, не приходя в сознание, информация поступила из посольства Украины в Германии.

15 июня сообщалось, что Буданов был ранен в результате российского ракетного удара по Киеву 29 мая 2023 года. Сейчас глава ГУР Украины находится в тяжелом состоянии, рассказал представитель российской разведки, имеющий источники в разведке Украины.

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    Марина Совина
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