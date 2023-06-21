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12:54, 21 июня 2023Бывший СССР

В США рассказали о двух ракетных атаках по зданию ГУР Украины

Economist: здание управления разведки Украины в Киеве дважды подвергалось ракетным ударам

Фото: Drop of Light / Shutterstock / Fotodom

Здание Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны (МО) Украины дважды попадало под российские ракетные удары, сообщает американское издание The Economist.

Первый удар произошел в марте 2022 года. «Офицеры вспоминают ужас, когда в здание прилетали ракеты, окна лопались, а ветхие сооружения рушились», — пишет издание.

Второй же пришелся на май 2023 года, когда по зданию ГУР нанесли удары баллистические и крылатые ракеты, а также дроны, заявил The Economist. «Мешки с песком закрывают окна. На полу валяются пулеметы и бронеплиты», — описали американские журналисты нынешнюю обстановку в штаб-квартире украинской разведки.

Накануне глава ГУР Украины Кирилл Буданов прокомментировал слухи о своей смерти. Сообщив, что с ним все в порядке, он подчеркнул, что «воспринимает с усмешкой» распространившиеся слухи.

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    Алевтина Запольская
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