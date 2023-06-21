Стало известно о согласии игрока ЦСКА на переход в турецкий клуб

Fanatik: нападающий ЦСКА Федор Чалов согласился перейти в турецкий «Галатасарай»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов согласился перейти в турецкий «Галатасарай». Об этом стало известно газете Fanatik.

По информации источника, руководство «Галатасарая», ставшего в завершившемся сезоне чемпионом Турции, связалось с агентом россиянина, а сам игрок дал согласие на переход в клуб. Планируется, что теперь начнутся переговоры с ЦСКА.

Чалов — воспитанник ЦСКА. Он выступает за основную команду с 2016 года. В сезоне-2022/2023 25-летний форвард принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился 24 забитыми мячами и шестью результативными передачами. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что турецкий «Бешикташ» заинтересовался игроком «Зенита» Далером Кузяевым. Команда готова предложить ему контракт на два года с возможностью продления еще на один сезон.