Роналду заявил, что у победы в его рекордном матче за сборную Португалии особый вкус

Португальский нападающий Криштиану Роналду поделился эмоциями после установки мирового рекорда по матчам за сборную. Его слова приводит Record со ссылкой на RTP.

Роналду заявил, что у победы в его 200-м матче за национальную сборную особый вкус. «Завершить его победным голом — я не мог ждать большего. Это было великолепно и незабываемо, учитывая все, что происходило вокруг матча», — отметил он.

20 июня Роналду вышел на поле в матче Португалии и Исландии в четвертом туре квалификации Евро-2024. На 89-й минуте он забил мяч и принес команде победу. Перед игрой с исландцами 38-летнему нападающему был вручен сертификат Книги рекордов Гиннесса.

Групповой этап квалификационного турнира Евро-2024 завершится 21 ноября. Действующим победителем чемпионата Европы по футболу является сборная Италии.