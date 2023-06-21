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09:37, 21 июня 2023Спорт

Роналду поделился эмоциями после установки мирового рекорда по матчам за сборную

Роналду заявил, что у победы в его рекордном матче за сборную Португалии особый вкус

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Португальский нападающий Криштиану Роналду поделился эмоциями после установки мирового рекорда по матчам за сборную. Его слова приводит Record со ссылкой на RTP.

Роналду заявил, что у победы в его 200-м матче за национальную сборную особый вкус. «Завершить его победным голом — я не мог ждать большего. Это было великолепно и незабываемо, учитывая все, что происходило вокруг матча», — отметил он.

20 июня Роналду вышел на поле в матче Португалии и Исландии в четвертом туре квалификации Евро-2024. На 89-й минуте он забил мяч и принес команде победу. Перед игрой с исландцами 38-летнему нападающему был вручен сертификат Книги рекордов Гиннесса.

Групповой этап квалификационного турнира Евро-2024 завершится 21 ноября. Действующим победителем чемпионата Европы по футболу является сборная Италии.

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