Криштиану Роналду первым в мире преодолел отметку в 200 матчей за сборную

Португальский нападающий Криштиану Роналду установил мировой рекорд по матчам за сборную. Об этом в Twitter сообщает ESPN.

Форвард вышел на поле в матче Португалии и Исландии в пятом туре квалификации Евро-2024. Эта игра стала для него 200-й за национальную команду. Ранее ни одному футболисту не удавалось преодолеть эту отметку.

На момент написания заметки встреча продолжается. Счет на табло 0:0. Португальцы занимают первое место в группе J, набрав девять очков. Исландия находится на пятой строчке с тремя баллами в активе.

Групповой этап квалификационного турнира Евро-2024 завершится 21 ноября 2023 года. Действующим чемпионом Европы по футболу является сборная Италии. В финальном матче команда в серии пенальти обыграла Англию.