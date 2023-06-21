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16:02, 21 июня 2023Спорт

Тренер посоветовал упражнения для прокачки мышц спины

Тренер Калагур посоветовал делать подтягивания и тягу на брусьях для прокачки мышц спины

Фото: Anastase Maragos / Unsplash

Фитнес-тренер Максим Калагур посоветовал упражнения для прокачки мышц спины на улице. Его слова приводит «Чемпионат».

Первыми он предложил делать классические подтягивания на перекладине с широким хватом. Упражнение выполняется в четыре подхода с максимальным количеством повторений.

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Далее он предложил делать тягу на брусьях. Исходное положение — присядьте между брусьями, возьмитесь за них обеими руками снаружи, затем зацепитесь ногами за брусья с внутренней стороны и зафиксируйтесь. Подтягивайтесь грудью к брусьям, в верхней точке можно сделать небольшую задержку. Тренер отметил, что при опускании важно полностью не расслабляться. Тяга выполняется в четыре подхода по 15 повторений.

Последнее упражнение в комплексе — австралийские подтягивания, для которых понадобится низкая перекладина. Исходное положение — взяться руками за турник на ширине плеч, ноги вытянуть вперед. Далее нужно подтягиваться вверх до максимальной точки, при этом тело должно оставаться ровным. Упражнение также выполняется в четыре подхода по 15 повторений.

Ранее фитнес-тренер Анастасия Баланская раскрыла опасность неправильной техники выполнения подтягиваний. «Во время подтягиваний нужен широкий хват, плечи должны быть опущены и расслаблены, а спина — прямой», — объяснила она.

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    Дарья Коршунова
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