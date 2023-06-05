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16:26, 5 июня 2023Спорт

Эксперт раскрыла опасность неправильной техники выполнения подтягиваний

Тренер Баланская заявила, что неправильные подтягивания могут повредить мышцы и суставы

Фото: Roberto Shumski / Unsplash

Фитнес-тренер Анастасия Баланская раскрыла опасность неправильной техники выполнения подтягиваний. Ее слова передает Life.

Эксперт заявила, что неправильные подтягивания могут повредить мышцы и суставы. «Во время подтягиваний нужен широкий хват, плечи должны быть опущены и расслаблены, а спина должна быть прямой. Начинать подтягиваться нужно, используя только мышцы спины и рук, плечевого пояса, а не ног», — объяснила она технику выполнения упражнения.

«Вовсе не обязательно делать большое количество подходов, как профессиональный спортсмен. Для начала вы можете облегчить себе задачу с помощью резиновой ленты», — добавила Баланская. Также она рекомендовала следить за дыханием и общим состоянием, чтобы не было головокружения и дискомфорта в шее, ногах или позвоночнике.

Ранее российский боец Эдуард Кузьминов рассказал о пользе подтягиваний Рокки. Он заявил, что это отличное упражнение для развития силы рук. Главная особенность подтягиваний Рокки состоит в том, что подъемы выполняются поочередно за и перед турником.

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