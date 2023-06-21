Россиянин Немков возглавил рейтинг Bellator вне зависимости от весовой категории

Российский боец ММА Немков возглавил рейтинг Bellator вне зависимости от весовой категории

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вадим Немков возглавил рейтинг Bellator вне зависимости от весовой категории. Об этом сообщается в Twitter промоушена.

Немков поднялся в рейтинге со второго места. С лидирующей позиции опустился бразилец Патрисио Фрейре. На третьем месте остался украинец Ярослав Амосов. Еще один россиянин Усман Нурмагомедов опустился с шестой на седьмую строку.

17 июня Немков одержал победу над кубинцем Йоэлем Ромеро на турнире Bellator 297. Бой прошел в Чикаго и продлился все пять раундов. Схватка завершилась победой россиянина единогласным решением судей. Таким образом, 30-летний Немков защитил титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе, которым владеет с августа 2020 года.

Всего на счету Немкова 17 побед при двух поражениях в смешанных единоборствах. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.