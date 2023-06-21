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11:14, 21 июня 2023Спорт

Россиянин Немков возглавил рейтинг Bellator вне зависимости от весовой категории

Российский боец ММА Немков возглавил рейтинг Bellator вне зависимости от весовой категории

Фото: Louis Grasse / Globallookpress.com

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вадим Немков возглавил рейтинг Bellator вне зависимости от весовой категории. Об этом сообщается в Twitter промоушена.

Немков поднялся в рейтинге со второго места. С лидирующей позиции опустился бразилец Патрисио Фрейре. На третьем месте остался украинец Ярослав Амосов. Еще один россиянин Усман Нурмагомедов опустился с шестой на седьмую строку.

17 июня Немков одержал победу над кубинцем Йоэлем Ромеро на турнире Bellator 297. Бой прошел в Чикаго и продлился все пять раундов. Схватка завершилась победой россиянина единогласным решением судей. Таким образом, 30-летний Немков защитил титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе, которым владеет с августа 2020 года.

Всего на счету Немкова 17 побед при двух поражениях в смешанных единоборствах. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

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    Дарья Коршунова
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