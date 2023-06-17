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09:18, 17 июня 2023Спорт

Российский боец защитил титул чемпиона Bellator

Российский боец Вадим Немков победил кубинца Ромеро и защитил титул чемпиона Bellator

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вадим Немков победил кубинца Йоэля Ромеро на турнире Bellator 297. Об этом сообщается на сайте промоушена.

Поединок прошел в Чикаго и продлился все пять раундов. Схватка завершилась победой россиянина единогласным решением судей. Таким образом, 30-летний Немков защитил титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе, которым владеет с августа 2020 года.

Изначально поединок спортсменов должен был состояться 4 февраля. Однако тогда россиянин снялся с боя.

Всего на счету Немкова 17 побед при двух поражениях в смешанных единоборствах. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

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    Дарья Коршунова
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