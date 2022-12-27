Российский чемпион Bellator снялся с поединка

Российский чемпион Bellator Вадим Немков снялся с поединка против кубинца Йоэля Ромеро

Российский боец смешанного стиля (MMA), чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков снялся с поединка против кубинца Йоэля Ромеро. Об этом ESPN сообщили в промоушене.

Бой между Немковым и Ромеро должен был состояться на турнире Bellator 290 в американском Инглвуде 4 февраля. Причина снятия 30-летнего россиянина с поединка не уточняется.

На турнире Bellator 290 пройдет прощальный поединок Федора Емельяненко. По итогам боя определится чемпион организации в тяжелом весе.

19 ноября в главном поединке турнира Bellator 288 Немков одержал победу над американцем Кори Андерсоном единогласным решением судей. Россиянин защитил титул чемпиона промоушена в полутяжелом весе, выиграв Гран-при и один миллион долларов.

Всего Немков провел 19 поединков по правилам MMA. Он одержал 16 побед, потерпел два поражения, еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.