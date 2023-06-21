В ПКР рассказали о прогрессе в вопросе допуска россиян на турниры

Глава ПКР заявил, что в вопросе допуска россиян на турниры есть тенденция к улучшению

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал о прогрессе в вопросе допуска россиян на турниры. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Тенденция к улучшению налицо. Как вы знаете, структура управления паралимпийским движением достаточно сложная. Поэтому на этапе отбора на Игры многое зависит не столько от решения Международного паралимпийского комитета (МПК), сколько от решения международных федераций», — заявил он. Рожков выразил надежду, что МПК будет ориентироваться на решения Международного олимпийского комитета (МОК).

12 мая апелляционный трибунал МПК отменил отстранение ПКР. В России заявили, что будут прорабатывать варианты дальнейшей юридической защиты прав спортсменов в вопросе допуска к международным соревнованиям.

Ранее МПК отказался допустить российских спортсменов к соревнованиям на Играх 2022 года. Изначально отечественным спортсменам разрешили выступать в нейтральном статусе, но затем решение изменили.