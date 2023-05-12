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13:19, 12 мая 2023Спорт

МПК отменил отстранение Паралимпийского комитета России

Апелляционный трибунал МПК отменил отстранение Паралимпийского комитета России

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета (МПК) отменил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР). Об этом сообщается на сайте МПК.

«Апелляционный трибунал МПК удовлетворил апелляцию ПКР и подтвердил, что решение генеральной ассамблеи МПК о приостановлении членства ПКР в организации отменяется», — говорится в заявлении.

В ПКР отметили, что будут прорабатывать варианты дальнейшей юридической защиты прав спортсменов в вопросе допуска к международным соревнованиям.

16 ноября 2022 года МПК приостановил членство России и Белоруссии. Уточнялось, что за это предложение проголосовали 64 члена организации, против — 39, еще 16 стран воздержались. В России это решение назвали незаконным.

Ранее МПК отказался допустить российских спортсменов к соревнованиям на Играх 2022 года. Изначально отечественным спортсменам разрешили выступать в нейтральном статусе, но затем решение изменили.

Дарья Коршунова
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