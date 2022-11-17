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00:19, 17 ноября 2022Спорт

В России оценили приостановку членства в Международном паралимпийском комитете

В России сочли незаконной приостановку членства в Международном паралимпийском комитете
Глава ПКР Павел Рожков

Глава ПКР Павел Рожков. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

В России сочли незаконной приостановку членства страны в Международном паралимпийском комитете (МПК). Об этом сообщается на официальном сайте Российского паралимпийского комитета (ПКР).

В ПКР пояснили, что МПК не предоставил ни одного доказательства того, что Россия не выполняет свои членские обязательства. Российская сторона намерена обратиться в Организацию объединенных наций и Международный олимпийский комитет (МОК), чтобы защитить права паралимпийцев.

Ранее 16 ноября МПК приостановил членство России и Белоруссии. Уточнялось, что за это предложение проголосовали 64 члена организации, против — 39, еще 16 стран воздержались.

3 марта МПК отказался допустить российских спортсменов к соревнованиям на Играх 2022 года. Изначально отечественным спортсменам разрешили выступать в нейтральном статусе, но затем решение изменили. Глава организации Эндрю Парсонс объяснил это позицией других национальных комитетов, которые выступили против участия сборной России в Паралимпиаде.

Ксения Курашкина
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