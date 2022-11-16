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23:03, 16 ноября 2022Спорт

Международный паралимпийский комитет приостановил членство России

Международный паралимпийский комитет приостановил членство России в организации
Глава МПК Эндрю Парсонс

Глава МПК Эндрю Парсонс. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Международном паралимпийском комитете (МПК) заявили о том, что членство России в организации приостановлено. Об этом сообщается на официальной странице в Twitter.

Это решение принято потому, что Паралимпийский комитет России (ПКР) в настоящий момент не может выполнять необходимые обязательства перед МПК. Уточняется, что за приостановку деятельности ПКР проголосовали 64 члена организации, против — 39, еще 16 делегатов воздержались.

3 марта МПК отказался допустить российских спортсменов к соревнованиям на Играх 2022 года. Изначально отечественным спортсменам разрешили выступать в нейтральном статусе, но затем решение изменили. Глава организации Эндрю Парсонс объяснил это позицией других национальных комитетов, которые выступили против участия сборной России в Паралимпиаде.

В конце февраля многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. После этого российские спортивные федерации обратились в Спортивный арбитражный суд для решения спорных вопросов.

Ксения Курашкина
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