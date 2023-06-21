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12:34, 21 июня 2023Спорт

Иностранный футболист «Спартака» оспорит приговор за нападение на брата

Игрок «Спартака» Квинси Промес оспорит обвинительный приговор суда в течение двух недель

Фото: Stupnikov Alexander / Globallookpress.com

Футболист «Спартака» Квинси Промес оспорит обвинительный приговор суда Амстердама в течение двух недель. Об этом ТАСС сообщил адвокат иностранного игрока московского клуба Роберт Малевич.

«Приговор будет обжалован в течение 14 дней», — заявил Малевич. Он подчеркнул, что в апелляции будет просить об отмене приговора. Адвокат добавил, что на данный момент окончательного и обязательного к исполнению решения не принято.

19 июня суд заочно приговорил Промеса к 18 месяцам тюремного заключения. 31-летнего нападающего признали виновным в причастности к вооруженному нападению и нанесению ножевых ран двоюродному брату. В настоящее время футболист находится в Москве.

Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года. До этого он выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год, став с командой чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

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    Дарья Коршунова
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