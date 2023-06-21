В МИД указали на условие начала переговоров России с США по ядерному оружию

МИД: РФ начнет диалог с США по ЯО, когда Запад пересмотрит антироссийскую политику

Россия начнет переговоры с США по контролю над вооружениями (КВ), когда Запад пересмотрит «агрессивную антироссийскую политику». Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в рамках мероприятий ПИР-Центра по проблемам глобальной безопасности.

Рябков признал, что, несмотря на приостановление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), Москва видит заинтересованность Вашингтона в поисках нового соглашения взамен уже устаревшего. Помимо этого, США настаивают на диалоге с Россией по будущему КВ.

Он также рассказал, что США заговорили о так называемой компартментализации, то есть о готовности сесть с Россией за стол переговоров по вопросам КВ уже без учета конфликта на Украине. При этом замглавы МИД упрекнул США в том, что они пытаются навязать идею о КВ с позиции силы. Подобные схемы КВ «ограничивались бы прежде всего ядерными аспектами, а в остальном закрепляли бы американское превосходство», подметил Рябков.

По его мнению, сама «компартментализация» по существу призвана обеспечить США и дальше заниматься «раздвижением границ дозволенного». «В этих обстоятельствах ключевой для нас вопрос о том, насколько американская сторона готова к учету наших интересов и подлинно равноправному диалогу, остается без ответа», — заявил Рябков. «Если Вашингтон и в целом Запад кардинально не пересмотрят свою агрессивную антироссийскую политику, осуществляемую непосредственно на пороге нашего дома, то представить себе переговоры по вопросам КВ вряд ли возможно», — констатировал замглавы МИД России.

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о готовности к диалогу с Россией и Китаем по контролю над вооружениями еще 2 июня. Он добавил, что Вашингтон готов к переговорам «без предварительных условий».

В феврале президент России Владимир Путин объявил о приостановке участия страны в ДСНВ. При этом российский лидер отмечал, что речь идет не о выходе из договора, а именно о приостановке.