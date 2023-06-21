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20:09, 21 июня 2023Спорт

«Рома» оценила информацию о запрете боссов из США на переговоры с россиянином

«Рома» опровергла информацию о запрете американских владельцев на переговоры с Сафоновым
Тьягу Пинту

Тьягу Пинту. Фото: Fabrizio Corradetti / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Спортивный директор итальянской «Ромы» Тьягу Пинту оценил информацию о том, что американские владельцы команды запретили вести переговоры с вратарем «Краснодара» Матвеем Сафоновым. Об этом сообщает Euro-football.ru.

Пинту опроверг поступившие в СМИ сообщения. «Понятия не имею, откуда такая информация появилась», — заявил он.

19 июня «Чемпионат» сообщил, что американский миллиардер Дэн Фридкин, владеющий «Ромой», наложил запрет на сделку из-за политической ситуации. При этом руководство клуба высоко оценило игру российского футболиста.

24-летний Сафонов является воспитанником «Краснодара». Он провел в составе команды 36 матчей в сезоне-2022/2023, пропустив 52 гола и 11 раз сыграв на ноль. Контракт вратаря рассчитан до июня 2026 года.

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    Анастасия Борисова
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