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16:08, 22 июня 2023Культура

Задержанную звезду «Беспринципных» сняли с участия в спектакле в МХТ

Задержанную звезду «Беспринципных» Бабушкину сняли с участия в спектакле в МХТ
Кристина Бабушкина

Кристина Бабушкина. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российскую актрису и звезду сериала «Беспринципные» Кристину Бабушкину, задержанную в Москве с белым порошком, сняли с участия в спектакле еще в одном театре, МХТ имени Чехова. Об этом сообщает Woman.ru.

Артистка должна была выйти на сцену 22 июня в рамках показа постановки «Пролетный гусь» (об этом сообщалось на сайте афиши театра), однако в учреждении, где Бабушкина состоит в труппе, сообщили, что в спектакле сыграет другая актриса.

«Артисты, занятые в спектакле ''Пролетный гусь'', указаны у нас на сайте. Одну роль могут играть два артиста — они играют ее попеременно, в зависимости от занятости в других спектаклях. На 22 июня изначально было заявлено исполнение другой актрисы (Кристины Бабушкины — прим."Ленты.ру"), составы спектаклей составляются заранее и заранее публикуются на сайте театра», — рассказали в учреждении.

Ранее Театр Ермоловой отменил спектакль «Неидеальный Че» с участием Бабушкиной.

16 июня около четырех утра полицейские остановили Mercedes-Benz Бабушкиной и ее мужа Андрея Гацунаева в Москве. При осмотре салона ими были обнаружены похожие на наркотики вещества.

В момент задержания Гацунаев укусил полицейского за палец и попытался съесть найденные в салоне автомобиля улики, став таким образом фигурантом сразу двух уголовных дел. Суд отправил его под домашний арест.

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    Анастасия Астахова
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