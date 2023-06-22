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13:40, 22 июня 2023Экономика

Названы самые популярные у россиян дешевые автомобили

«Авто.ру»: самыми популярными у россиян дешевыми автомобилями стали Lada и Chevrolet

Фото: Clay Banks / Unsplash

Представители авторынка назвали самые популярные у россиян автомобили стоимостью от 800 тысяч до 1,7 миллиона рублей. Наиболее востребованными оказались машины отечественного производства, со ссылкой на исследование «Авто.ру» пишет «Газета.Ru».

С января по май в топ-5 дешевых и популярных машин вошли Lada Granta, чья цена составляет от 800 тысяч рублей, Lada Niva Legend (от 900 тысяч рублей), Lada Niva (от 1,2 миллиона рублей), Chevrolet Spark (от 1,4 миллиона рублей) и «УАЗ Хантер» (от 1,5 миллиона рублей. При этом ранее известные как Daewoo Matiz малолитражки от Chevrolet за год подорожали на 200-300 тысяч рублей.

Среди самых доступных автомобилей с пробегом эксперты назвали модель «ИЖ-2126» «Ода» 1990-2005 годов выпуска, который можно купить за 78 тысяч рублей. Также в топ-3 вошли«ВАЗ-1111» «Ока» 1987-2008 годов выпуска (90 тысяч рублей) и Skoda Felicia 1994-2001 годов выпуска (94 тысячи рублей).

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Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал Lada Granta «народным автомобилем», так как его можно приобрести за 750-850 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Он также добавил, что вслед за Москвичом в России можно заново запустить производство моделей «Волга» и «Ока».

Ранее российские автозаводы решили совместно попросить помощи у Минпромторга для импортозамещения запчастей. Группа «Соллерс» предложила производителям объединиться, чтобы совместно разрабатывать и выпускать отсутствующие в стране компоненты. Генеральный директор группы «Соллерс» Николай Соболев указал, что для импортозамещения критических технологий нужен «эффект масштаба».

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    Вячеслав Агапов
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