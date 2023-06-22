Дерек Чисора и Фрэнсис Нганну могут присоединиться к супертурниру в Саудовской Аравии

Стали известны имена новых участников супертурнира по боксу в Саудовской Аравии в декабре 2023 года. Об этом в Twitter сообщает корреспондент talkSPORT Майкл Бенсон со ссылкой на слова промоутера Эдди Хирна.

По информации промоутера Эдди Хирна, пополнить состав участников шоу может британец Дерек Чисора. Отмечается, что организаторы турнира хотят увидеть его бой с камерунцем Франсисом Нганну.

14 апреля появилась информация, что в декабре 2023 года в Саудовской Аравии планируют организовать турнир с участием четырех боксеров. «Назначены три боя: Фьюри против Усика, Уайлдер против Джошуа и два победителя этих боев встретятся друг с другом», — пояснил английский бизнесмен Саймон Джордан.

В активе 39-летнего Чисоры 33 победы и 13 поражений. На счету 36-летнего Нганну три поражения и 17 побед в смешанных единоборствах, что является рекордом. Ранее он не проводил бои по правилам бокса.