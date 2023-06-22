Тренер назвала новые тенденции в фитнесе

Тренер Баринова заявила, что россияне охотнее занимаются фитнесом онлайн

Тренер Анжелика Баринова назвала новые тенденции в фитнесе. Ее слова приводит «Подмосковье сегодня».

Баринова заявила, что на сегодняшний момент россияне охотнее покупают тренировки в интернете, так как это дешевле похода в фитнес-зал. Она отметила, что по этой причине многие тренеры увольняются и начинают работать онлайн.

Тренер также подчеркнула, что после ухода на удаленную работу у многих россиян появился интерес к похудению. По ее словам, целью занятий спортом стали корректировка здоровья и опорно-двигательного аппарата. «Люди хотят улучшить качество жизни: не только выглядеть лучше, но и чувствовать себя лучше», — подытожила эксперт.

7 июня восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев назвал способы подготовиться к первому визиту в тренажерный зал. Спортсмен рекомендовал выбрать для тренировок удобные вещи и полотенце, а также взять с собой бутылку воды.